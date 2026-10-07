ASML NV Aktie
|1 612,40EUR
|-12,40EUR
|-0,76%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1200 US-Dollar belassen. Der Chipzulieferer dürfte die Erwartungen an das vergangene Quartal moderat übertreffen und auch mit den Zielen für das Schlussquartal positiv überraschen, schrieb Srini Pajjuri am Dienstag in einem Ausblick auf die Zahlen. Der Jahresumsatz könnte damit über der ursprünglichen Zielspanne landen. Der Fokus liege indes schon auf den zwei kommenden Jahren ? seine Bruttomargenprognose für 2027 könnte sich als konservativ erweisen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 17:52 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 596,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 609,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
15:58
|Schwacher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in Rot (finanzen.at)
|
15:58
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 liegt am Mittwochmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: STOXX 50 beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 fällt zum Start (finanzen.at)
|
06.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu ASML NV
|13:41
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|13:41
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|15.09.26
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.06.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 613,80
|-0,68%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:25
|Tesla Neutral
|UBS AG
|15:20
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:41
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:41
|ASML NV Outperform
|RBC Capital Markets
|13:39
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:37
|Valeo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:54
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:34
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|11:22
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:21
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.