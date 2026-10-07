Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich notierten Aktien von ams-Osram von 19 auf 23 Franken nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" hat der zuständige Experte Robert Sanders für die Aktie des steirischen Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.

Die Experten zeigten sich von den Produkten und Ideen überzeugt, die ams-Osram kürzlich bei der European Conference on Optical Communications (ECOC) in Malaga vorgestellt hat.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 24,54 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0023 2026-10-07/10:09