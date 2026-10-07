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07.10.2026 10:09:00

ams neutral

Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich notierten Aktien von ams-Osram von 19 auf 23 Franken nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" hat der zuständige Experte Robert Sanders für die Aktie des steirischen Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.

Die Experten zeigten sich von den Produkten und Ideen überzeugt, die ams-Osram kürzlich bei der European Conference on Optical Communications (ECOC) in Malaga vorgestellt hat.

Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 24,54 Franken.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

moe/ste

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

AFA0023 2026-10-07/10:09

Zusammenfassung: ams AG neutral
Unternehmen:
ams AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
23,00 CHF
Rating jetzt:
neutral 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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