ams Aktie
ams neutral
Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die in Zürich notierten Aktien von ams-Osram von 19 auf 23 Franken nach oben revidiert. Das Anlagevotum "Hold" hat der zuständige Experte Robert Sanders für die Aktie des steirischen Chip- und Sensorherstellers unverändert gelassen.
Die Experten zeigten sich von den Produkten und Ideen überzeugt, die ams-Osram kürzlich bei der European Conference on Optical Communications (ECOC) in Malaga vorgestellt hat.
Zum Vergleich: Am Mittwoch notierten die ams-Osram-Titel an der Züricher Börse bei 24,54 Franken.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
moe/ste
ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/
AFA0023 2026-10-07/10:09
|Zusammenfassung: ams AG neutral
|
Unternehmen:
ams AG
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Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
23,00 CHF
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Rating jetzt:
neutral
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Kurs*:
-
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Abst. Kursziel*:
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Rating update:
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Kurs aktuell:
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Robert Sanders
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