Alstom Aktie
|16,18EUR
|0,08EUR
|0,50%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Gael de-Bray verwies auf die jüngste Mitteilung, den "Aide-Memoire" des Bahntechnikkonzerns vor den am 17. Oktober erwarteten Quartalszahlen. Wie der Analyst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb, sind "keine Neuigkeiten gute Neuigkeiten". Alstom sei auf einem guten Weg, im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven freien Cashflow zu erwirtschaften./ck/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Hold
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
16,15 €
|
Abst. Kursziel*:
17,68%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
16,18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,47%
|
Analyst Name::
Gael de-Bray
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
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06.10.26
|Rheinmetall übernimmt Kasseler Lokomotiv-Werk von Alstom (dpa-AFX)
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27.09.26
|Gewerkschaft ruft zu Warnstreik bei Alstom in Stendal auf (dpa-AFX)
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28.08.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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21.08.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Alstom-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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14.08.26
|CAC 40-Papier Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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07.08.26
|ICE-Direktverbindung Berlin-Paris derzeit unterbrochen (dpa-AFX)
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07.08.26
|CAC 40-Titel Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Alstom von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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31.07.26
|CAC 40-Wert Alstom-Aktie: So viel Verlust hätte ein Alstom-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Alstom S.A.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|Alstom Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.07.26
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.06.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|20.04.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.04.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Alstom Underweight
|Barclays Capital
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
|06.07.26
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|16.06.26
|Alstom Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Alstom S.A.
|16,18
|0,50%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.10.26
|GEA Overweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|06.10.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|06.10.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG