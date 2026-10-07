Netflix Aktie

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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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07.10.2026 13:41:46

Netflix Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
Unternehmen:
Netflix Inc. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 68,69 		Abst. Kursziel*:
23,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 68,79 		Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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