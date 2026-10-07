Netflix Aktie
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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
Netflix Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Netflix auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. An der Anlagestory und Marktpositionierung des Streamingdienstes habe sich in den vergangenen Monaten wenig geändert, schrieb Doug Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anleger blieben angesichts fehlender Content-Hits vorsichtig und machten sich Sorgen wegen der Wachstums- und Margendynamik. Die durchschnittliche tägliche Nutzungszeit der Kunden liege indes weiterhin über anderthalb Stunden. Zudem notiere die Aktie wieder auf den Tiefständen nach den Zweitquartalszahlen./gl/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 21:16 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Netflix Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Netflix Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 85,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 68,69
|
Abst. Kursziel*:
23,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 68,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
23,57%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Netflix Inc.
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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06.10.26
|dailyAktien: Netflix – Erste Stabilisierungssignale (NewsTool)
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05.10.26
|Erste Schätzungen: Netflix stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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29.09.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research hebt Netflix auf 'Buy' - Ziel 95 Dollar (dpa-AFX)
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28.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Netflix-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Netflix-Aktie: So viel Verlust hätte ein Netflix-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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18.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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18.09.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite steigt schlussendlich (finanzen.at)
Analysen zu Netflix Inc.
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|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
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|Bernstein Research
|15.09.26
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|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|Netflix Buy
|Deutsche Bank AG
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|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|15.09.26
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|06.10.26
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