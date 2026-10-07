AstraZeneca Aktie

140,75EUR -0,05EUR -0,04%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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07.10.2026 07:34:11

AstraZeneca Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Astrazeneca auf "Buy" mit einem Kursziel von 17500 Pence belassen. Der Pharmakonzern sollte mit den anstehenden Quartalszahlen die Erwartungen etwas übertreffen, schrieb Michael Leuchten am Dienstag in seinem Ausblick. Er sehe zwar Potenzial für die Konsensschätzungen, doch der Ausblick dürfte bestätigt werden. Wichtig sei, dass nun der Weg für die noch in diesem Jahr erwarteten Studienergebnisse zum Lungenkrebsmittel Avanzar bereitet sei - er bleibe für diese optimistisch./rob/gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / 19:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
175,00 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,90 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
119,58 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Leuchten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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AstraZeneca PLC 140,55 -0,18% AstraZeneca PLC

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07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Roche Outperform Bernstein Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 Fraport Underweight Barclays Capital
06.10.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Schneider Electric Buy UBS AG
06.10.26 Saint-Gobain Sell UBS AG
06.10.26 L'Oréal Buy UBS AG
06.10.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
06.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
06.10.26 Shell Neutral UBS AG
06.10.26 Eni Buy UBS AG
06.10.26 BP Buy UBS AG
06.10.26 Daimler Truck Neutral UBS AG
06.10.26 DHL Group Neutral UBS AG
06.10.26 HENSOLDT Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 AUMOVIO Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Philips Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
06.10.26 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Henkel vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 Beiersdorf Sell Goldman Sachs Group Inc.
06.10.26 OMV Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius Stedim Biotech Outperform RBC Capital Markets
06.10.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
06.10.26 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
06.10.26 Sanofi Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 easyJet Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
06.10.26 Ryanair Outperform Bernstein Research
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