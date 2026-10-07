RENK Aktie

34,30EUR -1,90EUR -5,25%
RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

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07.10.2026 13:41:48

RENK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Renk auf "Buy" belassen. Der Folgeauftrag des finnischen Rüstungskonzerns Patria für Getriebe für die TRACKX-Fahrzeugfamilie im Wert von 30 Millionen Euro sei zwar kein Großauftrag, bedeute aber einen soliden Start ins Schlussquartal 2026, schrieb Vanessa Jeffriess in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung./gl/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2026 / 03:51 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RENK Buy
Unternehmen:
RENK 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35,13 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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13:41 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.26 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.09.26 RENK Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.08.26 RENK Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

RENK 34,38 -5,04% RENK

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15:25 Tesla Neutral UBS AG
15:20 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 RENK Buy Jefferies & Company Inc.
13:41 Netflix Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:41 ASML NV Outperform RBC Capital Markets
13:39 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:37 Valeo Buy Jefferies & Company Inc.
11:54 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
11:36 Unilever Sell UBS AG
11:34 Deutsche Bank Buy Warburg Research
11:29 Redcare Pharmacy Buy Warburg Research
11:27 KION GROUP Buy Warburg Research
11:22 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:21 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:20 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11:19 United Internet Buy Deutsche Bank AG
11:17 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:45 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10:44 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:13 BBVA Hold Deutsche Bank AG
10:09 ams neutral Deutsche Bank AG
09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:03 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:47 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:46 RELX Outperform Bernstein Research
08:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
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