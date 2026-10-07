Unilever Aktie
|54,24EUR
|0,34EUR
|0,63%
WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90
Unilever Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
|
Unternehmen:
Unilever PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
43,90 £
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
45,79 £
|
Abst. Kursziel*:
-4,14%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
45,82 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,19%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|11:22
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:21
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
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|Deutsche Bank AG
|08:47
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