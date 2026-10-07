Unilever Aktie

54,24EUR 0,34EUR 0,63%
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WKN DE: A41NM1 / ISIN: GB00BVZK7T90

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07.10.2026 11:36:01

Unilever Sell

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Unilever vor dem am 28. Oktober erwarteten Zwischenbericht zum dritten Quartal von 4440 auf 4390 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Sell" belassen. Analyst Guillaume Delmas rechnet in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick damit, dass sich die Absatzmengen des Lebensmittelherstellers leicht normalisiert haben dürften. Die Jahresziele hält er für gut untermauert. Der Fokus dürfte jedoch rasch in Richtung des im November in New York anstehenden Kapitalmarkttages gehen. Dort könnten ein neues Produktivitätsprogramm und ein mittelfristiges Margenziel von 21 bis 23 Prozent angekündigt werden./ck/rob/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2026 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Unilever PLC Sell
Unternehmen:
Unilever PLC 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
43,90 £
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
45,79 £ 		Abst. Kursziel*:
-4,14%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
45,82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,19%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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25.09.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

Unilever PLC 54,15 0,46% Unilever PLC

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11:22 Deutsche Telekom Buy UBS AG
11:21 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
11:20 1&1 Buy Deutsche Bank AG
11:19 United Internet Buy Deutsche Bank AG
11:17 SGL Carbon Hold Jefferies & Company Inc.
11:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
10:55 Alstom Hold Deutsche Bank AG
10:45 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10:44 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
10:21 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
10:17 NORMA Group Hold Deutsche Bank AG
10:13 BBVA Hold Deutsche Bank AG
10:09 ams neutral Deutsche Bank AG
09:43 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
09:08 BioNTech Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:07 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:03 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:56 GSK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:54 Pfizer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:53 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:48 UBS Buy Deutsche Bank AG
08:47 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:46 RELX Outperform Bernstein Research
08:44 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
08:41 Novo Nordisk Sell Deutsche Bank AG
08:38 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:34 Heidelberg Materials Buy Deutsche Bank AG
08:14 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
07:48 DEUTZ Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Sanofi Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:45 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:38 Redcare Pharmacy Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:34 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
07:02 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
07:01 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Jefferies & Company Inc.
06.10.26 Apple Neutral UBS AG
06.10.26 RATIONAL Buy Warburg Research
06.10.26 SUSS MicroTec Buy Warburg Research
06.10.26 Akzo Nobel Hold Deutsche Bank AG
06.10.26 Air Liquide Kaufen DZ BANK
06.10.26 Micron Technology Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Rio Tinto Hold Deutsche Bank AG
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