KION GROUP Aktie
|34,70EUR
|-0,98EUR
|-2,75%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion von 61 auf 58 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Aussagen des Lagerbewirtschaftungsausrüsters zum dritten Quartal brauche es ein starkes viertes Quartal, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb Stefan Augustin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bewertung sei indes günstig./rob/mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Buy
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
58,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,12 €
|
Abst. Kursziel*:
65,15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
67,15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AG
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12:34
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 58 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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05.10.26
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Kion auf 60 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
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05.10.26
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02.10.26
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02.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan rechnet bei Kion mit Prognosesenkung - 'Overweight' (dpa-AFX)
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02.10.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX in Grün (finanzen.at)
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29.09.26
|MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in KION GROUP von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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|KION GROUP Buy
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|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|05.10.26
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|KION GROUP Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.06.26
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|35,11
|-1,60%
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|11:54
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|Jefferies & Company Inc.
|11:36
|Unilever Sell
|UBS AG
|11:34
|Deutsche Bank Buy
|Warburg Research
|11:29
|Redcare Pharmacy Buy
|Warburg Research
|11:27
|KION GROUP Buy
|Warburg Research
|11:22
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|11:21
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:20
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:19
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:17
|SGL Carbon Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:55
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|10:45
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:44
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:17
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|10:13
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|10:09
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|09:43
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:08
|BioNTech Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:07
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:03
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:56
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:54
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:53
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|Wolters Kluwer Outperform
|Bernstein Research
|08:46
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08:44
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:41
|Novo Nordisk Sell
|Deutsche Bank AG
|08:38
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|08:14
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:48
|DEUTZ Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:45
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:45
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:34
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:02
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:02
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|07:01
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|RATIONAL Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|06.10.26
|Akzo Nobel Hold
|Deutsche Bank AG
|06.10.26
|Air Liquide Kaufen
|DZ BANK
|06.10.26
|Micron Technology Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG