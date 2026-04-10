FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Die Jahreszahlen am 13. Mai würden zu einem wegweisenden Wendepunkt, ziele der neue Vorstandschef des Zugherstellers nämlich darauf ab, Vertrauen wieder aufzubauen, schrieb Gael de-Bray in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Es bestehe jedoch das Risiko von Projekt-Neubewertungen und möglicher Margenanpassungen. Der Analyst ist gleichwohl zuversichtlich, dass Alstom die Ziele für den freien Cashflow im Geschäftsjahr 2025/26 erreichen wird./rob/ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 08:05 / CET





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