Alstom Aktie
|26,26EUR
|-0,03EUR
|-0,11%
WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475
Alstom Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Eine Telefonkonferenz zu den Eckdaten für das dritte Geschäftsquartal sei positiv verlaufen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den Ausblick auf 2025/26 habe der Hersteller von Schienenfahrzeugen und -technik bestätigt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
|
Unternehmen:
Alstom S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26,25 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,61%
|
Analyst Name::
Andre Kukhnin
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alstom S.A.
Analysen zu Alstom S.A.
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
