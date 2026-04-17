Alstom Aktie

16,39EUR -5,08EUR -23,66%
Alstom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.04.2026 08:02:50

Alstom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Zugherstellers zum abgelaufenen Geschäftsjahr hätten enttäuscht, schrieb Lucas Ferhani in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Nachfrage bleibe zwar stark und der Auftragsbestand wachse mit einer besseren Margenentwicklung. Das Abarbeiten der Bestellungen bremse aber den Fortschritt, vor allem mit Blick auf den freien Barmittelzufluss./rob/niw/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 19:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Buy
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22,96 € 		Abst. Kursziel*:
8,89%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
16,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
52,53%
Analyst Name::
Lucas Ferhani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Alstom S.A.

mehr Nachrichten