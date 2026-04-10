Alstom Aktie

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WKN: A0F7BK / ISIN: FR0010220475

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10.04.2026 13:04:34

Alstom Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Andre Kukhnin rechnet mit soliden Ergebnissen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2026, wie er am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 18:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alstom S.A. Neutral
Unternehmen:
Alstom S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
24,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
23,35 € 		Abst. Kursziel*:
2,78%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
23,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,94%
Analyst Name::
Andre Kukhnin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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