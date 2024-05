FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für das Papier von Alstom von 13,50 auf 17,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die Jahreszahlen des Zugherstellers seien solide ausgefallen, schrieb Analyst Robert Czerwensky in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angekündigten Maßnahmen zur Schuldenreduzierung seien nachvollziehbar. Der Experte wies darauf hin, dass die Kapitalerhöhung über eine Milliarde Euro laut Management in Abhängigkeit von der Marktlage erfolgen soll, somit wohl in den nächsten Monaten./ajx/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / 17:52 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 18:02 / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.