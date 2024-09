NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Alstom nach einer zeitweisen Aussetzung der Beobachtung mit "Market-Perform" wieder aufgenommen. Das ehemalige Kursziel von 13 Euro hob der Analyst Nicholas Green nun auf 17 Euro an. Wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, bleibe er bei dem Zughersteller lieber an der Seitenlinie. In der Studie beschäftigte er sich intensiv mit Anlageideen im Kapitalgütersektor für den Rest des Jahres./tih/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2024 / 19:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2024 / 05:05 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.