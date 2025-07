NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Alstom von 25 auf 28 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Akash Gupta verschob den Bewertungszeitraum in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht des Industriekonzerns weiter in die Zukunft. Für das erste Geschäftsquartal, über das am 23. Juli berichtet wird, geht er von einem Auftragseingang in Höhe von 3,983 Milliarden Euro aus./rob/ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2025 / 19:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2025 / 00:15 / BST





