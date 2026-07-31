OMV Aktie

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WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

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31.07.2026 19:01:00

OMV Underperform

Die Analysten der kanadischen Bank RBC haben ihre Einstufung der OMV-Aktie mit "Underperform" unverändert belassen. Auch das Kursziel für die Titel des Öl-, Gas- und Chemiekonzerns wurde nach der Veröffentlichung der Zweitquartalszahlen 2026 der OMV vom zuständigen Experten Adnan Dhanani mit 60,00 Euro bestätigt. Am Freitag schlossen die OMV-Aktie bei 63,15 Euro.

Die OMV untermauerte ein solides Handelsupdate für das 2. Quartal mit einem robusten Ergebnis, das durch ein besser als erwartetes Resultat der Chemiesparte gestützt wurde, hieß es von Analystenseite.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die RBC-Experten 9,09 Euro für 2026, sowie 7,64 bzw. 6,92 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 4,60 Euro für 2026, 4,75 Euro für 2027 bzw. 4,85 Euro für 2028.

Analysierendes Institut RBC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste

ISIN AT0000743059 WEB http://www.omv.com

AFA0088 2026-07-31/19:01

Zusammenfassung: OMV AG Underperform
Unternehmen:
OMV AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
63,15 € 		Abst. Kursziel*:
-4,99%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
63,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,76%
Analyst Name::
Adnan Dhanani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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