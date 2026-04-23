Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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23.04.2026 16:10:48

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Die Smartphone-Nachfrage in den USA dürfte jüngst durch Subventionen von Mobilfunkunternehmen wie AT&T leicht begünstigt worden sein, schrieb David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Infolgedessen sehe er Aufwärtspotenzial für seine Schätzungen zum iPhone-Absatz und -Umsatz im Quartal Januar bis März 2026./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 11:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 280,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 273,74 		Abst. Kursziel*:
2,29%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 273,34 		Abst. Kursziel aktuell:
2,44%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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