LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ArcelorMittal von 27 auf 26 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Im Nachgang zur jüngsten Berichtssaison in der Stahlbranche überarbeitete Analyst Tom Zhang seine Schätzungen. In Europa blieben die Aussichten angesichts der schwachen Nachfrage herausfordernd, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Preisanhebungen dürften zwar die Margen der Hersteller stützen, doch bei Eisenerz und Kokskohle sollten die Spreads weiter sinken./tav/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2023 / 20:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2023 / 20:33 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.