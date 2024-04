FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ArcelorMittal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 31 auf 29 Euro gesenkt. Die Aktien hätten sich erholt vom zyklisch geprägten Vorjahrestief, doch die Erholung der Stahlnachfrage verlaufe in vielen Kernmärkten nur gedämpft, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie vor allem mit Blick auf China. Er kürzte daher seine operativen Gewinnschätzungen (Ebitda) bis 2026./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



