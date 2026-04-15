arGEN-X Aktie
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WKN DE: A11602 / ISIN: NL0010832176
arGEN-X Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Argenx von 807 auf 827 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien einer der größten Profiteure des Einsatzes von Blockern des Fc-Rezeptors (FcRn), schrieb Rajan Sharma am Mittwoch. Dieses Segment berge dank mannigfacher Therapiechancen mehrfaches Blockbuster-Potenzial./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 05:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: arGEN-X N.V. Buy
|
Unternehmen:
arGEN-X N.V.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
827,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
692,60 €
|
Abst. Kursziel*:
19,41%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
714,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,79%
|
Analyst Name::
Rajan Sharma
|
KGV*:
-
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