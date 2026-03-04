Aroundtown Aktie
|2,72EUR
|-0,09EUR
|-3,21%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Der Immobilienkonzern gehe bei Grand City einen Schritt weiter, schrieb Charles Boissier am Mittwoch anlässlich der Aktientausch-Offerte. Dies werde laut Pressemeldungen von Grand City Properties unterstützt./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 06:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
3,30 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
2,68 €
|
Abst. Kursziel*:
23,23%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
2,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,50%
|
Analyst Name::
Charles Boissier
|
KGV*:
-
