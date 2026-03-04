Aroundtown Aktie

2,67EUR -0,14EUR -4,85%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.03.2026 12:01:04

Aroundtown SA Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Grand City Property halte er für den wertvollsten Teil des Portfolios, merkte er anlässlich der Aktientausch-Offerte an./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
4,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,70 € 		Abst. Kursziel*:
48,37%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49,81%
Analyst Name::
Kai Klose 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SA

mehr Analysen
12:01 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:06 Aroundtown Neutral UBS AG
09:43 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:20 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
20.02.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,70 -3,85% Aroundtown SA

Aktuelle Aktienanalysen

12:47 Henkel vz. Equal Weight Barclays Capital
12:45 ASML NV Buy UBS AG
12:45 Brenntag Equal Weight Barclays Capital
12:44 TRATON Buy Warburg Research
12:43 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
12:01 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:59 Rolls-Royce Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:48 Brenntag Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:41 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:32 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
11:31 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
11:29 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
11:13 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11:10 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
11:09 Fresenius Overweight Barclays Capital
11:07 Sixt Buy UBS AG
11:06 Aroundtown Neutral UBS AG
11:06 Symrise Buy UBS AG
11:05 Grand City Properties Neutral UBS AG
11:05 Schaeffler Sell UBS AG
11:04 Evonik Neutral UBS AG
11:03 Bilfinger Neutral UBS AG
10:52 Redcare Pharmacy Neutral UBS AG
10:15 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:14 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:11 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:11 Österreichische Post neutral Erste Group Bank
10:04 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
09:59 adidas Buy Deutsche Bank AG
09:58 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:50 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:49 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:43 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
09:36 Bayer Overweight Barclays Capital
09:34 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:26 adidas Sector Perform RBC Capital Markets
09:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:23 adidas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:20 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:06 AUTO1 Buy Deutsche Bank AG
08:54 Symrise Equal Weight Barclays Capital
08:47 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
08:46 flatexDEGIRO Buy Deutsche Bank AG
08:43 Schaeffler Hold Deutsche Bank AG
08:34 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
08:34 Symrise Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
08:24 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral Goldman Sachs Group Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen