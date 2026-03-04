Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4 Euro auf "Hold" belassen. Die Jahresergebnisse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Kai Klose am Mittwoch. Grand City Property halte er für den wertvollsten Teil des Portfolios, merkte er anlässlich der Aktientausch-Offerte an./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 09:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
4,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,70 €
|
Abst. Kursziel*:
48,37%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,81%
|
Analyst Name::
Kai Klose
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,70
|-3,85%
