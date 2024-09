NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Asos nach einem Zwischenbericht und einer Refinanzierungsankündigung auf "Hold" mit einem Kursziel von 375 Pence belassen. Die Aussagen und Pläne des Online-Modehändlers zur Refinanzierung und Veräußerung wichtiger Marken an den größten Anteilseigner seien weitreichend und dürften die drohenden Probleme lösen, schrieb Analyst Andrew Wade in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Das dürfte gut ankommen am Markt. Im vorgelegten Zwischenbericht habe Asos zudem mitgeteilt, dass die Umsätze unter die unternehmenseigene Prognose gefallen seien, während das operative Ergebnis aber am oberen Ende der Analystenschätzungen liege./ck/ajx



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.