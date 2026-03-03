Rheinmetall Aktie
|1 612,00EUR
|-32,50EUR
|-1,98%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2050 Euro auf "Outperform" belassen. Kurze Konflikte gäben Rüstungswerten auch nur kurzzeitig zusätzlichen Auftrieb, schrieb Adrien Rabier am Montag in seiner Analyse möglicher Auswirkungen des Iran-Kriegs. Grundsätzlich untermauerten sie allerdings den globalen Sicherheitsbedarf. Grundsätzlich sei völlig unklar, wie lange die aktuelle Eskalation im Nahen Osten andauere. Das militärische Ungleichgewicht zwischen den USA und Israel auf der einen und dem Iran auf der anderen Seite, könnte die militärische Auseinandersetzung allerdings kurz halten. BAE Systems sieht Rabier als starken Zulieferer für die US-Rüstung als stärksten Profiteur. Rheinmetall sei vergleichsweise gering tangiert./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 11:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
2 050,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 610,50 €
|
Abst. Kursziel*:
27,29%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 612,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,17%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
