AXA Aktie

39,09EUR -1,54EUR -3,79%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

03.03.2026 12:41:51

AXA Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Axa von 47 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Baker passte seine Schätzungen am Montagabend an die jüngste Jahresbilanz der Franzosen an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 18:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39,14 € 		Abst. Kursziel*:
22,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
39,09 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,79%
Analyst Name::
Andrew Baker 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

