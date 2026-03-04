TotalEnergies Aktie

67,90EUR 0,73EUR 1,09%
TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

04.03.2026 07:41:39

TotalEnergies Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 66 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
68,02 € 		Abst. Kursziel*:
14,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
67,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,87%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

