AXA Aktie

41,23EUR 0,44EUR 1,08%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 09:42:04

AXA Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 45 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den Versicherer angehoben, schrieb Farooq Hanif am Donnerstagabend. Er traut den Franzosen 2026 eine Ergebnissteigerung (underlying EPS) von rund 7,5 Prozent zu und sieht für die Aktie Luft nach oben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Overweight
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
41,43 € 		Abst. Kursziel*:
15,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
41,23 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,42%
Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu AXA S.A.

mehr Analysen
09:42 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:29 AXA Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 AXA Buy UBS AG
26.02.26 AXA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AXA S.A. 41,23 1,08% AXA S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

11:25 AMAG Hold Erste Group Bank
10:57 Stellantis Buy UBS AG
10:53 London Stock Exchange Buy UBS AG
10:52 International Consolidated Airlines Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:51 arGEN-X Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:25 Nordex Buy Deutsche Bank AG
10:24 PUMA Hold Deutsche Bank AG
10:23 KION GROUP Outperform Bernstein Research
10:23 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
10:21 Delivery Hero Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:19 Netflix Kaufen DZ BANK
10:18 Delivery Hero Buy UBS AG
10:01 Iberdrola Neutral Goldman Sachs Group Inc.
09:51 Erste Group Bank kaufen Deutsche Bank AG
09:42 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:41 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
09:41 Eni Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:40 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
09:39 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:39 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:38 International Consolidated Airlines Outperform RBC Capital Markets
09:34 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:34 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
09:33 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
09:30 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:30 KION GROUP Buy Deutsche Bank AG
09:30 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
09:29 AXA Buy Deutsche Bank AG
09:28 Rolls-Royce Buy Deutsche Bank AG
09:28 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
09:27 Allianz Hold Deutsche Bank AG
09:27 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
09:27 Stellantis Hold Deutsche Bank AG
09:26 Valeo Hold Deutsche Bank AG
09:24 Schneider Electric Equal Weight Barclays Capital
08:48 Alzchem Group Buy Warburg Research
08:47 Delivery Hero Buy Jefferies & Company Inc.
08:43 Delivery Hero Outperform RBC Capital Markets
08:35 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 Delivery Hero Overweight Barclays Capital
08:23 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
08:13 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08:13 Delivery Hero Outperform Bernstein Research
07:59 London Stock Exchange Overweight Barclays Capital
07:52 Eni Overweight Barclays Capital
07:52 Scout24 Overweight Barclays Capital
07:46 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:45 Lindt Sell Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen