NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Schaeffler nach Zahlen von 12,60 auf 10,45 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fortschritte 2025 würden durch den schwachen Ausblick auf 2026 überschattet, schrieb Vanessa Jeffriess am Dienstag in einer im Tagesverlauf überarbeiteten Einschätzung. Das schwierige Umfeld für die Autozulieferer halte an. Nach der jüngst guten Entwicklung sei die negative Reaktion der Aktie keine Überraschung. Schaeffler biete aber weiterhin eine der attraktivsten Wetten auf eine Ergebniserholung in den kommenden Jahren, weshalb sie nun eine gute Einstiegsgelegenheit sehe./rob/gl/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 09:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Schaeffler AG Buy
|
Unternehmen:
Schaeffler AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10,45 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,95 €
|
Abst. Kursziel*:
31,45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,46%
|
Analyst Name::
Vanessa Jeffriess
|
KGV*:
-
