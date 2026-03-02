AXA Aktie
|40,67EUR
|-0,55EUR
|-1,33%
WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628
AXA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach Zahlen für 2025 von 47,80 auf 50,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte Rückenwind vom Anlagevermögen erhalten, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Hinzu komme, dass die Aktien deutlich niedriger bewertet seien als die der Kontrahenten Allianz und Generali. Der Zukauf des italienischen Direktversicherers Prima fördere das Wachstum./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
|
Unternehmen:
AXA S.A.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
50,70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,84 €
|
Abst. Kursziel*:
24,14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,66%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AXA S.A.
Analysen zu AXA S.A.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.02.26
|AXA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.02.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.01.25
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.11.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|AXA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AXA S.A.
|40,70
|-1,26%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:58
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12:42
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|12:20
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|12:17
|Scout24 Buy
|UBS AG
|12:14
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:09
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:55
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|11:38
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|11:11
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|AIXTRON Neutral
|UBS AG
|10:52
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:32
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:28
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|AXA Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|10:17
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|10:16
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Delivery Hero Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Assicurazioni Generali Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|Saint-Gobain Hold
|Deutsche Bank AG
|10:14
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:13
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:13
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:13
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:13
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:07
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:57
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)