AXA Aktie

40,67EUR -0,55EUR -1,33%
AXA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855705 / ISIN: FR0000120628

02.03.2026 10:07:00

AXA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Axa nach Zahlen für 2025 von 47,80 auf 50,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer dürfte Rückenwind vom Anlagevermögen erhalten, schrieb Michael Huttner am Freitagabend. Hinzu komme, dass die Aktien deutlich niedriger bewertet seien als die der Kontrahenten Allianz und Generali. Der Zukauf des italienischen Direktversicherers Prima fördere das Wachstum./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 17:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AXA S.A. Buy
Unternehmen:
AXA S.A. 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
50,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
40,84 € 		Abst. Kursziel*:
24,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
40,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,66%
Analyst Name::
Michael Huttner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AXA S.A.

Analysen zu AXA S.A.

11:41 AXA Outperform RBC Capital Markets
10:18 AXA Buy Deutsche Bank AG
10:07 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.02.26 AXA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 AXA Buy Deutsche Bank AG
Aktuelle Aktienanalysen

