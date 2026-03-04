Continental Aktie
|65,90EUR
|-1,98EUR
|-2,92%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Continental nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielkorridore des Unternehmens für Umsatz und Marge im Reifensegment in diesem Jahr implizierten bei den jeweiligen Mittelwerten ein operatives Ergebnis (Ebit) von 1,9 Milliarden Euro, schrieb Michael Aspinall in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Das wären fünf Prozent weniger als die Konsensschätzung von 2 Milliarden Euro. Er rechnet nach dem guten Lauf der Aktien mit einer Konsolidierung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 02:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Continental AG Buy
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
75,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
65,76 €
|
Abst. Kursziel*:
14,05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
65,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,81%
|
Analyst Name::
Michael Aspinall
|
KGV*:
-
