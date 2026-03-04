Symrise Aktie
|72,04EUR
|-1,48EUR
|-2,01%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal 2025 habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Mittwoch. Der Ausblick des Aromenherstellers auf 2026 sei nach einem schwachen Jahresbeginn insgesamt erwartungsgemäß./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 11:19 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
71,82 €
|
Abst. Kursziel*:
15,57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
72,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,21%
|
Analyst Name::
Georgina Fraser
|
KGV*:
-
