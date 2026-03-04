Symrise Aktie
|72,04EUR
|-1,48EUR
|-2,01%
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
04.03.2026 08:54:30
Symrise Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. 2026 hänge viel vom Wachstum im späteren Jahresverlauf ab, schrieb Alex Sloane am Mittwoch. Das erste Quartal dürfte nämlich eher mau ausfallen./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:28 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
84,00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
71,70 €
|
Abst. Kursziel*:
17,15%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72,04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,60%
|
Analyst Name::
Alex Sloane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Symrise AG
|
10:15
|Symrise-Aktie in Rot: Duftstoffhersteller Symrise behauptet sich in schwachem Umfeld (Dow Jones)
|
10:08
|ROUNDUP/Zollrisiken und Geopolitik: Symrise geht vorsichtig ins Jahr 2026 (dpa-AFX)
|
09:45
|Symrise-Aktie erhält von Barclays Capital Bewertung: Equal Weight (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28