LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach dem Geschäftsbericht mit einem Kursziel von 84 Euro auf "Equal Weight" belassen. 2026 hänge viel vom Wachstum im späteren Jahresverlauf ab, schrieb Alex Sloane am Mittwoch. Das erste Quartal dürfte nämlich eher mau ausfallen./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:29 / GMT



