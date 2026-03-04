Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|537,60EUR
|6,40EUR
|1,20%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
04.03.2026 08:24:07
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Munich Re von 574 auf 568 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Andrew Baker passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den jüngsten Geschäftsbericht an./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Neutral
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
568,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
531,60 €
|
Abst. Kursziel*:
6,85%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
537,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,65%
|
Analyst Name::
Andrew Baker
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
09:28
|Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|30.01.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|Barclays Capital
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|11:13
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:10
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|11:07
|Sixt Buy
|UBS AG
|11:06
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|11:06
|Symrise Buy
|UBS AG
|11:05
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|11:05
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|11:04
|Evonik Neutral
|UBS AG
|11:03
|Bilfinger Neutral
|UBS AG
|10:52
|Redcare Pharmacy Neutral
|UBS AG
|10:15
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:14
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:11
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|10:04
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:59
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:54
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.