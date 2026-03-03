Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
|531,20EUR
|-19,40EUR
|-3,52%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die aus dem Krieg im Nahen Osten erwachsenden Risiken seien nach Ansicht des Managements für die Versicherungsbranche beherrschbar, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die sogenannten Kriegsausschlüsse seien standardisiert und dürften auch bei einer Anfechtung vor Gericht Bestand haben. Auch die Auswirkungen eines Cyberkriegs seien verkraftbar./la/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
|
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
600,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
525,00 €
|
Abst. Kursziel*:
14,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
531,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
