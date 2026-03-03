Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie

531,20EUR -19,40EUR -3,52%
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026

03.03.2026 20:57:51

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Munich Re nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef auf "Hold" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Die aus dem Krieg im Nahen Osten erwachsenden Risiken seien nach Ansicht des Managements für die Versicherungsbranche beherrschbar, schrieb Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die sogenannten Kriegsausschlüsse seien standardisiert und dürften auch bei einer Anfechtung vor Gericht Bestand haben. Auch die Auswirkungen eines Cyberkriegs seien verkraftbar./la/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 12:48 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) Hold
Unternehmen:
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
600,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
525,00 € 		Abst. Kursziel*:
14,29%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
531,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,95%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)

