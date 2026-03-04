Sartorius vz. Aktie
|225,10EUR
|-0,70EUR
|-0,31%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harry Gillis kappte seine Schätzungen für den Laborausrüster am Dienstagabend im Vorgriff auf die neuen Mittelfristziele, die er vom Kapitalmarkttag Mitte März erwartet. An seiner Einschätzung aus der Analyse vom Oktober habe sich nichts geändert. Sartorius sei ein gutes Unternehmen, es fehle aber an Kurstreibern./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Hold
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
215,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
223,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,80%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
225,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,49%
|
Analyst Name::
Harry Gillis
|
KGV*:
-
02.03.26