HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 225 auf 215 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Harry Gillis kappte seine Schätzungen für den Laborausrüster am Dienstagabend im Vorgriff auf die neuen Mittelfristziele, die er vom Kapitalmarkttag Mitte März erwartet. An seiner Einschätzung aus der Analyse vom Oktober habe sich nichts geändert. Sartorius sei ein gutes Unternehmen, es fehle aber an Kurstreibern./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 18:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.