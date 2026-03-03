London Stock Exchange Aktie

WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34

03.03.2026 16:51:08

London Stock Exchange (LSE) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für London Stock Exchange (LSE) von 115 auf 110 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der Präsentation der Jahreszahlen habe der Börsenbetreiber und Datenanbieter neue Maßstäbe für die Offenlegung von Informationen im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz gesetzt, schrieb Tom Mills in seinem Rückblick vom Montagabend. Er hob seine Schätzungen primär wegen des neuen Aktienrückkaufprogramms über drei Milliarden Pfund an, senkte aber das Kursziel aufgrund der gesunkenen Branchenbewertungen./rob/gl/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 17:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1,10 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
99,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84,92 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tom Mills 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)

