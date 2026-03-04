Schaeffler Aktie

8,20EUR 0,24EUR 3,02%
Schaeffler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: SHA010 / ISIN: DE000SHA0100

04.03.2026 08:43:50

Schaeffler Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 9,20 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Quartalszahlen seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee. Der Ausblick des Auto- und Industriezulieferers auf 2026 habe die Markterwartungen recht deutlich verfehlt./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schaeffler AG Hold
Unternehmen:
Schaeffler AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
8,50 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8,02 € 		Abst. Kursziel*:
6,05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,72%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

