Eni Aktie
|19,88EUR
|0,02EUR
|0,12%
WKN: 897791 / ISIN: IT0003132476
Eni Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Eni von 19,50 auf 23 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mark Wilson erhöhte am Dienstagabend seine Kursziele im Energiesektor infolge der Berichtssaison und der Eskalation im Nahen Osten im Schnitt um 15 Prozent. Von der angespannten Nahost-Lage hätten nachvollziehbarerweise Equinor und Repsol am stärksten profitiert, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 16:12 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Eni S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Eni S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,97 €
|
Abst. Kursziel*:
15,16%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,72%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Eni S.p.A.
|
03.03.26
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer treten schlussendlich den Rückzug an (finanzen.at)
|
03.03.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 unter Druck (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag tiefrot (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
02.03.26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
02.03.26
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 schwächer (finanzen.at)
|
02.03.26
|Minuszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
02.03.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Eni S.p.A.
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|Eni Buy
|UBS AG
|27.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.02.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.01.26
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.01.26
|Eni Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Eni S.p.A.
|19,80
|-0,24%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|DHL Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Swiss Re Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Erste Group Bank verkaufen
|Baader Bank
|03.03.26
|EssilorLuxottica Overweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Novo Nordisk Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|Kering Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|03.03.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|03.03.26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.03.26
|Hennes & Mauritz AB Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.03.26
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG