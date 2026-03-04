FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der für Mitte März avisierten Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen des Kochboxenversenders werde der Marktfokus auf der Wachstumsentwicklung in den einzelnen Produktkategorien und dem Ausblick auf 2026 in der aktuellen Phase großer globaler Unsicherheit liegen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ag



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.