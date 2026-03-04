HelloFresh Aktie

4,78EUR
HelloFresh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408

04.03.2026 08:34:59

HelloFresh Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der für Mitte März avisierten Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen des Kochboxenversenders werde der Marktfokus auf der Wachstumsentwicklung in den einzelnen Produktkategorien und dem Ausblick auf 2026 in der aktuellen Phase großer globaler Unsicherheit liegen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu HelloFresh

