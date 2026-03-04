HelloFresh Aktie
|4,78EUR
|-0,01EUR
|-0,10%
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
HelloFresh Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Hellofresh von 7,70 auf 6,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei der für Mitte März avisierten Bekanntgabe endgültiger Jahreszahlen des Kochboxenversenders werde der Marktfokus auf der Wachstumsentwicklung in den einzelnen Produktkategorien und dem Ausblick auf 2026 in der aktuellen Phase großer globaler Unsicherheit liegen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HelloFresh Hold
|
Unternehmen:
HelloFresh
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
6,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
4,74 €
|
Abst. Kursziel*:
26,45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,50%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HelloFresh
|
03.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit im Minus (finanzen.at)
|
03.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
03.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX-Anleger treten Rückzug an (finanzen.at)
|
02.03.26
|EQS-CMS: HelloFresh SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
02.03.26