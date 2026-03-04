AUTO1 Aktie
|15,49EUR
|-0,27EUR
|-1,71%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Woche nach den Zahlen des Online-Autohändlers müsse sie zugeben, dass sich die Welt aufgrund erhöhter geopolitischer Risiken verändert habe, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf ihre Kaufempfehlung für die Aktie verwies sie auf den 40-prozentigen Kursrückgang im bisher kurzen Jahresverlauf./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
16,07 €
|
Abst. Kursziel*:
99,19%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
106,58%
|
Analyst Name::
Nizla Naizer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AUTO1
|
09:28
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.03.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.03.26
|Verluste in Frankfurt: MDAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
02.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX im Minus (finanzen.at)
|
27.02.26
|EQS-PVR: AUTO1 Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
27.02.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX nachmittags leichter (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag fester (finanzen.at)
|
27.02.26
|Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start zu (finanzen.at)
Analysen zu AUTO1
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|26.02.26
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.05.25
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.04.25
|AUTO1 Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aktien in diesem Artikel
|AUTO1
|15,27
|-3,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:11
|Österreichische Post neutral
|Erste Group Bank
|09:50
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:43
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:36
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|09:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|adidas Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|adidas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:20
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:06
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|08:54
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|08:47
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|flatexDEGIRO Buy
|Deutsche Bank AG
|08:43
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Symrise Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|08:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:51
|BASF Neutral
|UBS AG
|07:49
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|07:48
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:46
|Evonik Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:43
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|07:42
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:41
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:34
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:27
|Yara International ASA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:20
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Evonik Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:06
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|LANXESS Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:55
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|06:43
|Beiersdorf Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|06:42
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|03.03.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Beiersdorf Halten
|DZ BANK
|03.03.26
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|03.03.26
|Nutrien Equal Weight
|Barclays Capital
|03.03.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Market-Perform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Airbus Outperform
|Bernstein Research