04.03.2026 09:06:52

AUTO1 Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Auto1 von 37 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Eine Woche nach den Zahlen des Online-Autohändlers müsse sie zugeben, dass sich die Welt aufgrund erhöhter geopolitischer Risiken verändert habe, schrieb Nizla Naizer in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Mit Blick auf ihre Kaufempfehlung für die Aktie verwies sie auf den 40-prozentigen Kursrückgang im bisher kurzen Jahresverlauf./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUTO1 Buy
Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
32,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
16,07 € 		Abst. Kursziel*:
99,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
106,58%
Analyst Name::
Nizla Naizer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

