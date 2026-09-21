Porsche vz. Aktie
|44,55EUR
|-1,46EUR
|-3,17%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Porsche AG auf "Buy" belassen. Die Papiere des Sportwagenbauers bleiben nach Unternehmensbesuchen, Modellpräsentationen und Testfahrten in der Branche der Top-Favorit von Analyst Patrick Hummel, wie er am Montag schrieb. Daneben empfiehlt er noch Continental und Sixt zum Kauf. Grundsätzlich ist er optimistischer für Zulieferer als für Autokonzerne, und dabei vor allem für Reifenhersteller./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 01:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Buy
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45,21 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
44,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|XETRA-Handel: MDAX legt zu (finanzen.at)
|
13:49
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Porsche AG auf 'Buy' (dpa-AFX)
|
12:26
|MDAX aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen (finanzen.at)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX zum Start des Montagshandels mit Gewinnen (finanzen.at)
|
18.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.09.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
18.09.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18.09.26
|Freundlicher Handel: MDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|17.09.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.09.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.08.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|16.09.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.09.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.08.26
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|14:46
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|14:06
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:58
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
|Novo Nordisk Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK