Rheinmetall Aktie
|1 009,80EUR
|-4,40EUR
|-0,43%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1900 Euro auf "Outperform" belassen. Adrien Rabier aktualisierte am Donnerstag seine Erwartungen hinsichtlich der Verteidigungsausgaben europäischer Staaten. Die entsprechenden Budgets dürften 2026 2,6 Prozent der Wirtschaftskraft erreichen, oder 730 Milliarden US-Dollar - 20 Prozent mehr als 2025, so der Experte. Er geht zwar nicht davon aus, dass das Ziel von 3,5 Prozent im Jahr 2035 erreicht wird, im Durchschnitt dürften es aber 3,2 Prozent werden - mit großen Unterschieden zwischen den einzelnen Staaten. Das bedeute eine durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 4 Prozent bis 2035. Die Wachstumschancen für europäische Rüstungsunternehmen seien jedoch deutlich größer, als es das reine Haushaltswachstum vermuten lasse. So dürfte der Anteil der Ausgaben für Ausrüstung weiter steigen, im Gegensatz zu denen für Personal und Infrastruktur./mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 15:24 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 900,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 010,00 €
|
Abst. Kursziel*:
88,12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 009,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
88,16%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
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|
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18.09.26
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|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|01.09.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|10.09.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
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|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Rheinmetall AG
|1 013,00
|-0,12%
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|Jefferies & Company Inc.
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|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|13:44
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|13:42
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13:37
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|13:22
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:11
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:57
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|12:40
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Sixt Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|12:35
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|12:35
|BMW Neutral
|UBS AG
|12:33
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|12:24
|AXA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:19
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|12:18
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Outperform
|Bernstein Research
|11:52
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|Goldman Sachs Group Inc.
|11:17
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|11:10
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:09
|T-Mobile US Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:02
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|10:55
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|10:52
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:52
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|10:51
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|10:48
|Santander Buy
|UBS AG
|09:55
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:04
|Vincorion Buy
|Deutsche Bank AG
|08:11
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:54
|PATRIZIA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:42
|ATOSS Software Neutral
|UBS AG
|06:36
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06:35
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|Micron Technology Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|AUMOVIO Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK