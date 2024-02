NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Axa nach Zahlen des Versicherers auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Der Umfang des angekündigten Aktienrückkaufprogramms liege über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Philip Kett am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Umsätze entsprächen den Erwartungen, während die Gewinne im operativen Geschäft ein wenig enttäuschten. Wichtiger als die Zahlen sei aber der neue Strategieplan für die Jahre bis 2026 mit überraschend hohen Ergebnissteigerungszielen (EPS)./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.02.2024 / 02:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.02.2024 / 02:06 / ET





