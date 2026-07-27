AstraZeneca Aktie

150,35EUR 2,00EUR 1,35%
AstraZeneca für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292

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27.07.2026 08:52:11

AstraZeneca Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Alles in allem habe der britische Pharmakonzern solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft hätten den Markterwartungen entsprochen. Wegen eines niedrigeren Steuersatzes habe der Kerngewinn je Aktie positiv überrascht./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
160,00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
150,95 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
128,90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:52 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.07.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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15.07.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
14.07.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 150,85 1,69% AstraZeneca PLC

Aktuelle Aktienanalysen

09:43 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
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08:28 LPKF Laser & Electronics Buy Warburg Research
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24.07.26 Delivery Hero Hold Jefferies & Company Inc.
24.07.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
24.07.26 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
24.07.26 SAP Verkaufen DZ BANK
24.07.26 Intel Halten DZ BANK
24.07.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
24.07.26 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
24.07.26 RWE Overweight Barclays Capital
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 TRATON Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 AMD Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
24.07.26 Alphabet A Neutral UBS AG
24.07.26 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 RELX Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
24.07.26 Tesla Neutral UBS AG
24.07.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
24.07.26 UniCredit Kaufen DZ BANK
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen DZ BANK
24.07.26 Evonik Kaufen DZ BANK
24.07.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
24.07.26 Volkswagen Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
24.07.26 RELX Buy UBS AG
24.07.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
24.07.26 easyJet Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
24.07.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 SAP Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 United Parcel Service Outperform Bernstein Research
24.07.26 FedEx Outperform Bernstein Research
24.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
24.07.26 Valeo Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.26 Sartorius Stedim Biotech Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
24.07.26 arGEN-X Buy Deutsche Bank AG
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