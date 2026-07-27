AstraZeneca Aktie
|150,35EUR
|2,00EUR
|1,35%
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16000 Pence belassen. Alles in allem habe der britische Pharmakonzern solide abgeschnitten, schrieb Richard Vosser in einer ersten Einschätzung am Montag. Der Umsatz und das operative Ergebnis im Kerngeschäft hätten den Markterwartungen entsprochen. Wegen eines niedrigeren Steuersatzes habe der Kerngewinn je Aktie positiv überrascht./rob/la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
160,00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
150,95 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
128,90 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
23.07.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 beginnt Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
20.07.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge (finanzen.at)
|
20.07.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AstraZeneca von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
20.07.26
|AstraZeneca highlights rare diseases in $80bn revenue push (Financial Times)
|
15.07.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15.07.26
|Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.07.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.07.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|13.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11.06.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|10.11.25
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
|18.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|08.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AstraZeneca PLC
|150,85
|1,69%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:43
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:52
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:28
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|07:35
|FUCHS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Delivery Hero Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|24.07.26
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Alphabet A Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|RELX Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|UniCredit Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|24.07.26
|RELX Buy
|UBS AG
|24.07.26
|ATOSS Software Buy
|Warburg Research
|24.07.26
|easyJet Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|FedEx Outperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|24.07.26
|Valeo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.26
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.26
|arGEN-X Buy
|Deutsche Bank AG