Vodafone Group Aktie

1,39EUR 0,05EUR 3,99%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

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27.07.2026 09:29:41

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone nach einem Zwischenbericht zum ersten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. In allen Märkten außer der Türkei habe der britische Telekommunikationskonzern beim Wachstum des Dienstleistungsumsatzes aus eigener Kraft positiv überrascht, schrieb Robert Grindle am Montag. Zudem sei die Anhebung der Jahresziele ans obere Ende der Zielspannen zu so einem frühen Zeitpunkt im Geschäftsjahr ermutigend./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 06:19 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,18 £ 		Abst. Kursziel*:
26,90%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,19 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
25,71%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Vodafone Group PLC 1,39 4,03% Vodafone Group PLC

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12:35 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
12:30 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
12:26 Allianz Sector Perform RBC Capital Markets
12:25 ATOSS Software Buy Jefferies & Company Inc.
12:08 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
12:07 easyJet Neutral UBS AG
12:06 Inditex Overweight Barclays Capital
11:46 Brenntag Halten DZ BANK
11:28 Volkswagen Neutral UBS AG
11:23 SAP Buy UBS AG
10:27 Vossloh Hold Warburg Research
10:26 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
10:25 Givaudan Buy Deutsche Bank AG
10:25 Nokia Buy Deutsche Bank AG
10:25 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:24 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:23 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:09 Roche Outperform Bernstein Research
10:08 SAFRAN Outperform Bernstein Research
10:07 MTU Aero Engines Outperform Bernstein Research
10:06 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:06 Boeing Outperform Bernstein Research
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24.07.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
24.07.26 RELX Outperform Bernstein Research
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