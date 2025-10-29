Santander Aktie

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

29.10.2025 11:05:32

Santander Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Buy" belassen. Die Großbank habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Die Bewertung bleibe attraktiv./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9,90 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,95 € 		Abst. Kursziel*:
10,61%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,92 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,05%
Analyst Name::
Ignacio Cerezo 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

