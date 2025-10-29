ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Santander mit einem Kursziel von 9,90 Euro auf "Buy" belassen. Die Großbank habe die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Ignacio Cerezo am Mittwoch nach Quartalszahlen. Die Bewertung bleibe attraktiv./rob/ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 07:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.