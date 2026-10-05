ArcelorMittal Aktie
|55,98EUR
|-1,16EUR
|-2,03%
WKN DE: A2DRTZ / ISIN: LU1598757687
ArcelorMittal Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für ArcelorMittal von 71 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bastian Synagowitz rechnet laut einer Einschätzung vom Montag mit einem schwächeren dritten Quartal des Stahlherstellers. Temporärer Gegenwind von operativer Seite in Nordamerika und höhere Energiekosten machten eine bessere Preisbildung zunichte./rob/ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ArcelorMittal Buy
|
Unternehmen:
ArcelorMittal
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,30 €
|
Abst. Kursziel*:
24,33%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,98 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,04%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ArcelorMittal
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|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
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|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|23.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.09.26
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|ArcelorMittal Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
|30.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|ArcelorMittal Equal Weight
|Barclays Capital
|08.07.26
|ArcelorMittal Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ArcelorMittal
|56,22
|-1,61%
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|KION GROUP Buy
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|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.