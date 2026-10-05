Richemont Aktie
|187,65EUR
|1,80EUR
|0,97%
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
Richemont Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Goldman Sachs hat Richemont mit "Buy" und einem Kursziel von 225 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die Analysten der US-Investmentbank trauen Europas Luxusgüterunternehmen laut einer am Montag vorliegenden Brancheneinschätzung die Rückkehr auf den Wachstumspfad zu. Nach der Normalisierung der drei Post-Corona-Jahre erwarten sie 2027 die Trendwende mit einem organischen Umsatzanstieg im mittleren einstelligen Prozentbereich. Richemont sehen die Experten als größten Profiteur der guten Aussichten im Schmuckgeschäft./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2026 / 20:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Richemont Buy
|
Unternehmen:
Richemont
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
225,00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
172,85 CHF
|
Abst. Kursziel*:
30,17%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
174,20 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
29,16%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Richemont
|
09:28
|Gewinne in Zürich: SMI zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
02.10.26
|SMI aktuell: SMI letztendlich mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SMI-Wert Richemont-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Richemont von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
01.10.26
|Handel in Zürich: SMI liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
|
01.10.26
|Schwacher Handel in Zürich: SMI am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
01.10.26
|Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Richemont
|187,75
|1,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:50
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:50
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|08:22
|MLP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:20
|Hermès Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:19
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:18
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:07
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:02
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|07:59
|Schneider Electric Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:58
|Hermès Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|HORNBACH Halten
|DZ BANK
|02.10.26
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|02.10.26
|Deutsche Börse Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|Energiekontor Buy
|Warburg Research
|02.10.26
|KWS SAAT Add
|Baader Bank
|02.10.26
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|Siemens Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|02.10.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Nike Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|TRATON Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|02.10.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Palfinger kaufen
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.