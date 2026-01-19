Beiersdorf Aktie
|97,06EUR
|-1,24EUR
|-1,26%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 Euro belassen. Die aktuelle Bewertung des Konsumgüterkonzerns biete eine günstige Gelegenheit zum Einstieg, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass eine Wachstumswende bei den Hamburgern ab dem vierten Quartal 2025 zu einer Neubewertung der Aktie führen wird. Deshalb ist die Aktie sein "Top-Pick"./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 17:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 03:00 / UTC
