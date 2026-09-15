SCHOTT Pharma Aktie
|23,20EUR
|0,70EUR
|3,11%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung von Schott Pharma beim Kursziel von 27,10 Euro mit "Overweight" aufgenommen. Der Spezialist für Aufbewahrung und Verabreichung injizierbarer Medikamente biete bis 2029 ein Ergebnissteigerungspotenzial von 14 Prozent per annum, schrieb Philip Omnou am Montag. Dabei profitierten die Mainzer von strukturellen Trends und ihrer führenden Marktposition./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 20:54 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Overweight
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
27,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,05 €
|
Abst. Kursziel*:
17,57%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
23,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,81%
|
Analyst Name::
Philip Omnou
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
07.09.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX schließt mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.09.26
|Schwacher Handel: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
19.08.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.at)
|
18.08.26
|SCHOTT Pharma-Aktie beflügelt: Barclays wird optimistisch für Wachstum (dpa-AFX)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: So steht der SDAX aktuell (finanzen.at)
|
18.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
18.08.26
|ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Schott Pharma auf 'Overweight' und Ziel auf 27 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.08.26
|SCHOTT Pharma Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|23,60
|4,89%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:28
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08:24
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|07:57
|GSK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:53
|Netflix Outperform
|Bernstein Research
|07:52
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|06:57
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:50
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:44
|Barclays Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:43
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:42
|SCHOTT Pharma Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|14.09.26
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ASTA Energy Solutions Add
|Baader Bank
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.09.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|14.09.26
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Inditex Overweight
|Barclays Capital
|14.09.26
|Raiffeisen neutral
|Barclays Capital
|14.09.26
|Erste Group Bank kaufen
|Barclays Capital
|14.09.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Rolls-Royce Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|MTU Aero Engines Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Enel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Saint-Gobain Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.09.26
|Swiss Re Underweight
|JP Morgan Chase & Co.